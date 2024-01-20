VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li Akkuş'un saldırdığı başörtülü kadın şikayetçi oldu
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor
İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'deki etnik temizliğini durdurmasını istedi
Esir İsraillilerin yakınları, Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi yaptı
Bakanlık'tan Oda TV'nin iddialarına sert tepki
İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
20 Ocak 2024 Cumartesi 18:04:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 18:04:00

Gazze'deki esir İsraillilerin yakınları, Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Netanyahu'nun Kayserya kentinde yer alan evinin önüne çok sayıda esir yakını çadır kurdu.

Netanyahu'dan esirlerin serbest bırakılması için Gazze'deki krizle ilgilenen ülkelerin katıldığı uluslararası bir konferans düzenlemesini talep eden göstericiler, "Başbakan'ın görevinin daha fazla esirin öldürülmesini önlemek" olması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki esirlerden Ohad Ben-Ami'nin kızı Ella, "Onların geri dönmesi için yalvarıyorum, hayatlarının kurtarılması için yalvarıyorum. Bu bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

Ella, Netanyahu'dan esirlerin serbest bırakılması konusunda bir çözüm bulunması için Katar, Mısır, ABD ve İsrail'in katıldığı uluslararası bir konferans düzenlenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Etiketler : israila esirleri gazze oturma eylemi netanyahu eve
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX