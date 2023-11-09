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09 Kasım 2023 Perşembe 20:37:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 20:37:00

Gazze'de süreli ateşkes: Her gün 4 saat ara verilecek

Kaynak: AA

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ABD, işgalci İsrail'in her gün 4 saat olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara 'süreli ateşkes' çerçevesinde ara vereceğini duyurdu.

Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.

Araların insani yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin "zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına" olanak tanıyacağını savunan Kirby, "Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım." dedi.

Kirby ayrıca, İsrail'in bugün başlaması planlanan 4 saatlik aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.

Etiketler : GAZZE ATEŞKES İSRAİL
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