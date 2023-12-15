Gazze'de şiddetli çatışmalar: İşgalci İsrail askerleri öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cuhr ed-Dik bölgesinde, hedef aldıkları İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Cuhr ed-Dik bölgesinde çok sayıda İsrail askerinin saklandığı bir binanın top mermisiyle doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Kassam Tugaylarından yapılan başka bir açıklamada da Cuhr ed-Dik bölgesinde İsrail ordusuna ait bir askeri çadırın içindeki 10 askerle "sıfır noktasında" çatışan mensuplarının, askerlerden birinin "M16" tipi silahını ele geçirerek, güvenli bir şekilde mevzilerine döndüğü ifade edildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

16:56 Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve öldürülen çocuklara dikkati çekmek için çocuk ayakkabılarından oluşan bir kule yaptı.

16:52 Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, İsrail-Filistin savaşında gazetecilerin öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

16:51 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyon kanalının muhabiri Vail ed-Dahduh elinden ve karnından yaralandı.

16:51 İsrailli yetkililerin ülkenin güneyinde bulunan Negev Cezaevi'ndeki Filistinlilere yönelik baskılarını artırdığı ve hayatlarını dayanılmaz bir cehenneme çevirdiği bildirildi.

16:41 Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları ile Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

16:38 AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, Filistin'de yaşanan katliama dur demek için 'SayStop' eylemi gerçekleştirdi.

16:29 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırılarında ölen yakınlarının cenazelerini, bombardımanın devam etmesi nedeniyle mezarlıklara ulaşamadıkları için rastgele kazılmış toplu mezarlara defnetmek zorunda kalıyor.

16:22 İsrail'in Gazze'de doktor ve sivil halka yönelik yaptığı katliama karşı tüm dünyayı tepki vermeye çağıran HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Hastanelere yapılan baskınlarda doktorlar Hamaslıymış gibi esir alınıyor ve onlara işkence yapılıyor. Bu savaş adeta silahsız toplumu yok etmektedir. Burada vefat eden insanların 4'te 3'ünün fazlası kadın ve çocuktur. Çoğunlukla kadın ve çocukların öldürüldüğü savaş savaş mıdır?" dedi.

16:21 Ürdün'de, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

16:07 İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

16:04 Van ve Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamalarıyla tepki gösterildi, Bitlis'te Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

15:40 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 10. cuma namazında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail güçlerinin kısıtlamaları nedeniyle yine neredeyse boş kaldı.

15:35 Polonya'nın Wroclaw kentinde kimliği belirsiz 5 kişi, bir Hanuka menorasını (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan bir şamdan) tahrip etti.

14:35 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'nin kuzey ve güneyinde kara operasyonları ve askeri operasyonların olduğu yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında olduklarını belirterek, bir sonraki aşamanın Hamas liderliğini hedef alıp istihbarat odaklı operasyonlara dönüşeceğini savundu.

14:34 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 420'ye ulaştı.

14:28 AB ile 13 ülke, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci şiddetiyle mücadele etmek için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı, Filistinlilere saldırıları kınadı

14:06 İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden dahil üst düzey ABD'li yetkililerin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm konusunu dillendirmesinden rahatsızlık duyduğu ve Washington yönetimine bu konuda kamuya açık şekilde konuşmaması çağrısında bulunduğu bildirildi.

13:00 Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric, esirler konusunda Hamas'a baskı yapmanın işe yaramayacağını, bunun yeni bir esir takası anlaşmasının önünü kesebileceğini savundu.

12:47 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2'si asker 3 İsrailli esirin cesedini bulduğunu duyurdu.

12:20 İsrail ordusuna ait uçaklar, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri "Hizbullah konusunda uyaran broşürler" attı.

11:08 Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri Ahmed Nadeem, İsrail'in her zaman medyayı ve anlatıyı kontrol etmeye çalıştığını ancak bu sefer başaramayacağını söyledi.

11:07 Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri Bruno Maçaes, Türkiye'nin, Gazze ve Ukrayna'da "kritik" bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayarak "Gazze söz konusu olduğunda Türkiye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgenin önde giden ülkeleriyle toplantı düzenlemelidir. Bu toplantının düzenlenmesi dünyaya son derece önemli bir mesaj verecektir. Umarım bu gerçekleşir." dedi.

11:06 Sırp psikolog ve çocuk psikoterapisti Snezana Andjelic, "Gazze'de şu anda yaşananlar Hamas yüzünden değil. Gazze'de yaşananlar soykırımdır. Öldürülen 7 bin çocuk Hamas değil. Bu çocuklar her birimizin sorumluluğundadır, uluslararası toplumun sorumluluğundadır." dedi.

10:10 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı roketle vurdu.

09:54 ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Filistin yanlısı paylaşımların kısıtlandığı ve sansürlendiği iddialarına ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi.

09:21 Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

08:49 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu.

06:54 İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

06:31 Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandı.

01:54 İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği'nin, Gazze konusunda açık ve güçlü bir tutum benimsemeyerek ve çifte standart uyguladığı algısı vererek "kredibilitesini kaybettiği" uyarısında bulundu.

01:02 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail'de bir araya geldiği Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'ye yönelik saldırılardaki "yoğun dönemin" haftalar içinde sona ermesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

00:53 İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den 6 Aralık'a kadar spor camiasından 85 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

00:17 Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

00:02 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 7 Filistinliyi yaraladı.