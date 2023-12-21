21 Aralık 2023 Perşembe 12:31:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 12:31:00
Gazze'de sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle yaralılar hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması ve Şifa Hastanesinde sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden yüzlerce yaralının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması ve Şifa Hastanesinde sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden yüzlerce yaralının hayatını kaybettiğini bildirdi.
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