Gazze'de öldürülen gazeteciler için nöbet! 24 saat canlı yayın yapılacak

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridinde öldürülen gazetecilerin sayısı 140'a yükseldi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonunun Organizasyonu ile İstanbul Sultanahmet Meydanında bir araya gelecek olan Gazeteciler, köşe yazarları, yayın yönetmenleri, yerel medya yöneticileri ve dijital içerik üreticileri, Gazze'de görev başında hayatlarını kaybeden meslektaşları için İ24 saat kesintisiz canlı yayın yaparak, seslerini dünyaya duyurmaya çalışacak.

24 saatlik canlı yayına Ulusal Televizyon ve Gazetelerden Fulya Öztürk, Emin Pazarcı, Agil Aleger, Esra Elönü, Ersin Çelik, Fadime Özkan, Rahim Er, Murat Alan, Ekrem Kızıltaş, Osman Ateşli, Erkan Tan, Güngör Yavuz Aslan, Mustafa Kartaoğlu, Sabri Balaman, Gaffar Yakınca, Turgay Güler, Aytekin Polatel, İhsan Aktaş, Ferhat Murat, Abdullah Ağar, Başak Şengül, Mahmut Övür, Muharrem Coşkun, Zekeriya Say, Çetin Erçetin, Hakkı Öcal, Afrikalı Ali, Ersoy Dede, Elif Çakar, Ali Adakoğlu, Can Özçelik, Yusuf Alabarda, Bekir Develi, Yusuf Kaplan, Bahar Feyzan, Turan Kışlakçı, Mustafa Kurdaş, Nuh Albayrak katılacak.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Başkan Yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Zeki Akbıyık gerçekleştirilecek olan canlı yayın öncesi Sultanahmet Meydanında bir basın açıklaması yaparak, gerçekleştirilecek olan program ile ilgili bilgi verdiler.

"BİZ BU KÖR VE SAĞIR DÜNYAYA HAYKIRMAK İSTİYORUZ"

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, "Bugün burada çok önemli bir basın toplantısı için bulunmaktayız. 7 Ekim tarihinden itibaren İsrail Filistin'e karşı büyük bir soykırım uyguluyor. Gazeteciler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Dünya kör dünya sağır. Biz bu kör ve sağır dünyaya haykırmak istiyoruz" dedi.

"FİLİSTİN'DEKİ GAZETECİLERİN SESİ OLACAĞIZ"

Filistin'de bu güne kadar 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade eden Başkan Burhan, "Bizler yarın saat 14.00'de başlayacak bir eyleme imza atacağız. 24 saat burada Filistinli gazeteciler için canlı yayın yapacağız. 20 Anadolu kanalı bu canlı yayınımızı 24 saat yayınlayacak. Buraya ulusal gazeteler ve televizyonlardan 100'e yakın gazeteci katılacak. Filistin'deki gazetecilerin sesi olacağız. Bu eylemimiz hiçbir parti yada siyaset kapsamıyor. Ayrıca biz gazeteci denilince dili, dini, ırkı hiç ayrım yapmıyoruz. Bütün dünyadaki gazeteciler özgür olsun, Filistin'deki gazeteciler özgür olsun. Filistin'deki gazeteciler için 24 saat nöbetteyiz" ifadelerine yer verdi.