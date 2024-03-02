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Gazze'de ''kanlı pusu''ya 4 kanıt... Avrupa katliamı doğruladı!
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02 Mart 2024 Cumartesi 01:16:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 01:16:00

Gazze'de ''kanlı pusu''ya 4 kanıt... Avrupa katliamı doğruladı!

Kaynak: AA

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Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik uyguladığı yıkım ve soykırımın ardı arkası kesilmiyor. Gazze'de 19 defa İnsanlık suçu işleyen katil devlet İsrail, gıda yardım almak için bekleyen Filistinlilere saldırı düzenleyerek en az 112 kişinin ölümüne sebep olmuştu. İsrail'in Filistinlilere yönelik kurduğu 'kanlı pusu', Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından 4 delille doğrulandı.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun Gazze'de yardım için bekleyen sivilleri vurduğunu doğruladıklarını açıkladı.

Euro-Med, Gazze'de 100'den fazla sivilin yardım beklerken öldürülmeleri ile ilgili ilk araştırmalarının, "İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu açlıktan ölmek üzere olan onlarca Filistinli sivilin öldüğünü ve yaralandığını doğruladığını" bildirdi.

"KENDİLERİNİ BU VAHŞETTEN SIYIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Euro-Med'den dün yaşanan saldırı hakkında yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, havadan çekilmiş ve montajlanan bir video yayınladığı, çok sayıda sivil ölümünün "izdiham ve ayaklar altına alınmadan kaynaklandığını öne sürerek" kendisini bu vahşetten sıyırmaya çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, Euro-Med araştırma ekiplerinin olayı ilk anlardan itibaren gözlemlediği ve İsrail tanklarının Gazze'nin batısı ile güneyinde insani yardım almaya çalışan Filistinli sivil gruplara ağır ateş açtığı belirtildi.

KATLİAMI DOĞRULAYAN TAM 4 DELİL!

İsrail ordusunun sivilleri öldürdüğünü doğrulayan dört delilin olduğu vurgulanan açıklamada, bunlardan ilkinin, ölü ve yaralıların vücutlarındaki yaralanma izleri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ikinci delinin ise İsrail ordusunun yayınladığı görüntüler olduğu ve kıyıya yakın konuşlanan tanklardan yapılan ateşlemelerin duyulabildiği ancak İsrail ordusunun bu durumu kasıtlı olarak gizlediği ifade edildi.

Sivillerin vurulması sırasında duyulabilen sesin İsrail ordusunun kullandığı otomatik bir silahtan geldiğinin de tespit edildiğinin altı çizildi.

EN AZ 112 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun yayınladığı videonun kasıtlı montajlandığı ve çarpıtıldığı kaydedilen açıklamada, videonun 66'ıncı saniyesindeki görüntüde, tankların bulunduğu yolda yardım kamyonları yerine en az 2 İsrail tankının ve çok sayıda cesedin bulunduğuna değinildi.

Açıklamada, "Yaptığımız ilk araştırmalar, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu açlıktan ölmek üzere olan onlarca Filistinli sivilin öldüğünü ve yaralandığını doğruladı." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in dün, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : İsrail soykırımı Gazze saldırısı Filistin katliamı
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