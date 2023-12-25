Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor! Magazi Mülteci Kampı vuruldu: 70'ten fazla şehit
Kaynak: İHA
İşgalci İsrail'in Gazze'deki Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 Filistinli şehit oldu.
Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 79'uncu günde devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.
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