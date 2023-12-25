Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor! Magazi Mülteci Kampı vuruldu: 70'ten fazla şehit

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 79'uncu günde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.