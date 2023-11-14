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14 Kasım 2023 Salı 18:22:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 18:22:00

Gazze'de insanlık dramı: Şifa'nın bahçesine 'toplu mezar'!

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını Kızılhaç'a ilettiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Hastanede biriken cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olduğunu belirten Kudra, "Bu nedenle sağlık ekipleri ve hastane yönetimi, cenazeleri avluya gömmek için toplu mezar açma kararı aldı. Kızılhaç'a da bunu bildirdik ve toplu mezar kazma çalışmaları başladı." dedi.

Ekiplerin, gönüllü sığınmacılarla, 100-120 naaşı kefenlemeye çalıştığını, bir başka ekibin de toplu mezar kazdığını aktaran Kudra, defin işlemlerinin birkaç saat sürebileceğini dile getirdi.

Halihazırda hastanede 650 hasta ve yaralı, 500 ila 600 sağlık personeli, 5 bin ila 7 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Kudra, hastanedeki yaşam koşullarının iyice kötüleştiğini, jeneratörleri çalıştırmak için gereken elektrik ve yakıtın olmayışı nedeniyle suyun sınırlı bir şekilde hastane yerleşkesinde kalan bir kuyudan elle çekildiğini ifade etti.

Yiyeceklerin de tamamen tükendiğini belirten Kudra, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına yardım, ablukanın kaldırılması ve yakıt tedariki çağrısında bulundu.

HASTANEDE 36 PREMATÜRE BEBEK MEVCUT

Filistinli sözcü, İsrail ordusunun prematüre bebekler konusunda Şifa Hastanesi ile iletişime geçtiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Bizimle prematüre bebeklerle alakalı iletişime geçmediler. Şifa Hastanesi'nde 36 prematüre bebek mevcut." dedi.

Şifa Hastanesi'nde durumun kritik olduğuna ve bebeklerin burada kalmalarının hayatlarını tehdit ettiğine dikkati çeken Kudra, bebeklerin hastaneden çıkarılarak başka yere nakledilmesine hazır olduklarını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu tarafından Şifa Hastanesi Müdürü'ne insani yardım ulaştırılmasının teklif edildiği ve İsrail hastanesinden Şifa Hastanesi'ne kuvöz gönderilmesi için çaba sarf edildiği ve bu konuda güvenilir bir arabulucuyla çalışmaya hazır oldukları öne sürülmüştü.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusu tarafından kuşatılan ve yakıt krizinin yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde dün elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi ile bölgedeki bazı hastaneleri kuşatma altında tutan İsrail ordusu, hastaneye sık sık saldırılar düzenliyor.

Etiketler : GAZZE ŞİFA HASTANESİ TOPLU MEZAR
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