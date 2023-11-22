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22 Kasım 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 07:45:00

Gazze'de insani ara başlayacak

Kaynak: AA

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Katar yönetimi, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve İsrail'in Gazze'deki çatışmalara dört gün boyunca insani bir duraklama konusunda anlaştıklarını, bunun başlangıç zamanının önümüzdeki 24 saat içinde açıklanacağını ve uzatmaya tabi olduğunu söyledi.

Bakanlık, Katar, Mısır ve ABD'nin aracılık ettiği arabuluculuğun, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında şu anda Gazze Şeridi'nde tutulan 50 sivil kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi.

Bakanlık, "Serbest bırakılanların sayısı, anlaşmanın uygulanmasının ilerleyen aşamalarında artırılacak." dedi.

Etiketler : katar gazze ateşkes
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