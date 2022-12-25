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25 Aralık 2022 Pazar 15:40:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 15:40:00

Gazze'de aşırı yağış ve İsrail'in baraj kapaklarını açması sele neden oldu

Kaynak: AA

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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış sonrası sokaklar ve evler sular altında kaldı.

Gazze'de dün başlayan etkili sağanak yağışın ardından Han Yunus ve Deyr el-Beleh bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde sel felaketi yaşandı.

Su taşkını nedeniyle bölge sakinleri büyük zarara uğradı.

Filistinli yetkililer İsrail'in baraj kapaklarını açmasının da selde etkili olduğunu belirtti.

Sivil Savunma Birimleri Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, dün geceden bu sabaha kadar 70 kişilik bir ekiple vatandaşların kurtarılması, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalıştıklarını söyledi.

Basal, "Saatler süren yoğun yağışın yanı sıra İsrail'in baraj kapaklarını açması, bölgenin sular altında kalmasına ve altyapı krizine sebep oldu." dedi.

Abluka altındaki bölgede sel felaketine karşı yeterli teknik donanıma sahip olmadıklarına dikkati çeken Basal, uluslararası kuruluşlardan yağmur suyunun tahliyesi için gerekli teçhizatın sağlanmasını talep etti.

"İSTİSNAİ BİR OLAY"

Deyr el-Beleh Belediye Başkanı Diyab el-Caru ise bölgede yaşanan selin "onlarca yıldır görülmemiş isnisnai bir olay" olduğunu söyledi.

Selden etkilenen 20 kişi için bir okul tahsis edildiğini belirten Caru, "Bu olayın esas nedeni, İsrail'in baraj kapaklarını açmasıyla gelen büyük miktarda suyun, daha önce yapılan setlerin çökmesine yol açması." diye konuştu.

İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırıların yollar, caddeler, su ve kanalizasyon şebekesine verdiği toplam hasarın yaklaşık 50 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

Etiketler : gazze filistin israil yağış sel
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