27 Ekim 2023 Cuma 21:12:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 21:12:00
Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü
Kaynak: AA
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BM ajansı, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 personelinin daha öldürüldüğünü açıklayarak öldürülen toplam çalışan sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.
BM ajansı, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 personelinin daha öldürüldüğünü açıklayarak öldürülen toplam çalışan sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.
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