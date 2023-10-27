VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
27 Ekim 2023 Cuma 21:12:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 21:12:00

Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

BM ajansı, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 personelinin daha öldürüldüğünü açıklayarak öldürülen toplam çalışan sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.

BM ajansı, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 personelinin daha öldürüldüğünü açıklayarak öldürülen toplam çalışan sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.
Etiketler : bm ajansı israil işgal
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX