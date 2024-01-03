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03 Ocak 2024 Çarşamba 09:52:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 09:52:00

Gazze'de 175 işgalci İsrail askeri öldürüldü

Kaynak: AA

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Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda bir işgalci İsrail askeri öldürüldü. Yaşanan çatışmalarda bugüne kadar toplam öldürülen İsrail askeri sayısı 175'e yükseldi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrailli subay Miron Moshe Gersh'in (21) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü kaydedildi.

Gersh'in, Petach Tikva bölgesinden olduğu aktarılan açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Gersh, ordunun savaş mühendislik biriminde "Yahalom" adlı özel harekat birliğinde görev yapmaktaydı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Etiketler : İsrail Gazze Asker
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