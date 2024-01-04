Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.
Gazze katliamına tepkiler çığ gibi: Blinken'a kan kırmızılı protesto
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ederken İsrail ve destekçisi ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Filistin destekçisi göstericiler tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.
ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.
Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.
Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.
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