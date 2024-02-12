Konteynırlardaki gıda ürünlerin raf ömrü 3-4 hafta. Türk yetkililer bu ürünlerin filistinlilere ulaşması için israilli yetkililerle iletişime geçti
Gazze diplomasisi sürüyor! Yardımlar için Türkiye harekete geçti
Kaynak: TRT Haber
Diplomatik Kaynaklar, UNRWA'nın İsrail Limanı'nda engellenen yardım sevkiyatı sorununu çözmek için Türk yetkililer İsrailli yetkililer ile iletişime geçtiğini açıkladı.
İsrail'in katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde, Filistinliler abluka altında yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı tarafından organize edilen yardım sevkiyatını engelliyor.
Ajansın Başkanı Philippe Lazzarini, "Teşkilata karşı düşmanca bir tavır var." dedi.
TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ
Türkiye, UNRWA'ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) her yıl düzenli olarak yaptığı yardımlar kapsamında 26 ton gıda yardım yapıyor.
Bu kapsamda Mersin Limanı'nda UNRWA'ya bin 100 konteyner dolusu un ve benzeri gıda ürünleri hibe edildi.
UNRWA ile İsrail arasındaki anlaşma kapsamında hibe edilen gıda ürünleri Aşdot limanı'na gitti.
Yaklaşık bin 100 konteynırdan oluşan yardımın yaklaşık 200 konteynırlık bölümü geçti ancak kalan kısmının girişine henüz izin verilmedi.
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