Gaziosmanpaşa 23 Haziran son dakika seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Gaziosmanpaşa 23 Haziran son dakika seçim sonucu heyecanla araştırılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm İstanbulların en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri anbean sizlerle paylaşılacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. Gaziosmanpaşa 23 Haziran son dakika gelişmeleri ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları haberimizin detaylarında...

GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Gaziosmanpaşa 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

GAZİOSMANPAŞA 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Gaziosmanpaşa 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Gaziosmanpaşa oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi. Gaziosmanpaşa belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Gaziosmanpaşa yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi - Bilal Ay

Bağımsız Türkiye Partisi - Burhan Yavuz

Vatan Partisi - Emin Algün

Büyük Birlik Partisi - Fedai Karakol

Cumhuriyet Halk Partisi - Erkan Kaya

Adalet ve Kalkınma Partisi - Hasan Tahsin Usta

Demokrat Parti - Murat Altun

Halkların Demokratik Partisi - Sinan Zincir

Demokratik Sol Parti - Kerim Çoban

Bağımsız - Yusuf Danışmaz

HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı.Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon çalışmalarının yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.