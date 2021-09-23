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23 Eylül 2021 Perşembe 11:35:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 12:04:00

Gazilerin önünde HDP diyemedi: Sorunu dostlarımızla çözeceğiz

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“Kürt sorunu'nun çözümü için HDP'yi muhatap gösteren Kılıçdaroğlu, şehit ve gazilerle bir araya geldi. Bu kez “Sorunu dostlarımızla çözeceğiz” dedi.

Bir süredir, "Kürt sorununun çözümünde HDP meşru muhataptır" açıklamalarıyla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya'da gaziler ve şehit aileleriyle kahvaltıda buluştu.

Program sonrasında, açıtartışılan sözleriyle ilgili soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu bu kez HDP'nin adını vermekten imtina etti. Kılıçdaroğlu "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Türkiye'de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. CHP'nin Genel Başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum, sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Bu sorunları, samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz."

Kılıçdaroğlu'na çağrı iddiası

CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na Suriyeli sığınmacılara ilişkin Beşar Esed'den görüşme çağrısı geldiğini iddia etti, ardından kendini yalanladı: "Doğru değilmiş."

Etiketler : Kürt sorunu chp hdp gaziler Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya
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