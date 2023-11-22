VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek yeni reform paketini açıkladı! Döviz girişi artacak
ABD, Irak'ta 3 Haşdi Şabi üyesini öldürdü
Borsa güne 8.054,80 puandan başladı
Petrol fiyatları yön arayışında... 82 dolar oldu
Özbekistan ile Çin arasında stratejik diyalog toplantısı
Düzenli gemi seferlerine ilişkin esaslar belirlendi
22 Kasım 2023 Çarşamba 08:15:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 08:15:00

Gaziantep'teki fabrika yangını söndürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Yangının ardından binada maddi hasar oluştu.

Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : gaziantep fabrika yangın
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX