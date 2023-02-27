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27 Şubat 2023 Pazartesi 13:50:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 13:50:00

Gaziantep'teki bazı evler depremle sokağa doğru yaklaşık 2 metre kaydı

Kaynak: AA

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bazı binaların yeri değişti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından binalarda yıkım ve ağır hasar oluşurken İslahiye'deki bazı binaların konumlarında da değişiklik yaşandı.

İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki aynı sokakta bulunan 2 bina, depremin şiddetiyle yaklaşık 2 metre yola doğru kaydı. Sokağın başından yola bakıldığında bazı binaların yola çıktığı, bazı binaların da önündeki parke taşlı yolla beraber geriye kaydığı gözlendi.

Depremin şiddetini gözler önüne seren hasar ise AA muhabirlerince dronla görüntülendi.

Bina sahiplerinden Ökkeş Keklikçi, AA muhabirine, 6 Şubat'a depremle uyandıklarını söyledi.

Sabah kalkarak komşusuyla evlerini kontrol ettiklerini ifade eden Keklikçi, "Sabah kalktığımızda fay hattının evimizin önünden geçtiğini fark ettim. Komşularımızla evlerimizi kontrol ederken yaklaşık 2 metreye yakın sokağa doğru kaydığını gördük. Deprem sırasında çok büyük gürültüyle uyanmıştık." dedi.

Keklikçi, evlerinin önemli derecede hasar gördüğünü anlattı.

Etiketler : Asrın felaketi Keklikçi Ökkeş Keklikçi

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