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20 Ağustos 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 13:30:00

Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın altında kalan operatörü kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: AA

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Gaziantep'te ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörünü kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasar alan merkez Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.

Binanın altında iş makinesiyle kalan operatörü kurtarmak için AFAD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : gaziantep göçük arama kurtarma
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