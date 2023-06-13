VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden ile Stoltenberg görüştü
DSÖ: Kahovka Barajı bölgesine su kaynaklı salgın riski var
Yerli ve milli üretim dikkat çekmeye devam ediyor...Bayraktar TB2, Kuveyt'e ihraç edildi
Trump, "gizli belgeler" suçlaması ile hakim karşısında
Sosyal medyada "memur maaşı" dezenformasyonu... Kanun teklifine yönelik iddialar yalanlandı
Gaziantep'te "paravan" operasyonu... 37 şüpheli yakalandı
13 Haziran 2023 Salı 21:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 21:30:00

Gaziantep'te "paravan" operasyonu... 37 şüpheli yakalandı

ABONE OL

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'te yürütülen "paravan" operasyonları kapsamında Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu modülü üzerinden sınava girecek gerçek adayların fotoğraflarının yerine joker olarak tabir edilen kişilerin fotoğraflarını yükleyerek e-sınav giriş belgelerinde sahtecilik yapmak suretiyle sürücü belgesi aldıkları tespit edilen şüpheliler ile joker olarak tabir edilen toplam 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mali suçlara yönelik ülke genelinde "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında Gaziantep'te yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'teki polis ekipleri, mali suç örgütlerine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen "Paravan" operasyonu kapsamında kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu modülü üzerinden sınava girecek gerçek adayların fotoğraflarının yerine joker olarak tabir edilen kişilerin fotoğraflarını yükleyerek e-sınav giriş belgelerinde sahtecilik yapmak suretiyle sürücü belgesi aldıkları tespit edilen şüpheliler ile joker olarak tabir edilen toplam 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : Gaziantep Operasyon Paravan
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Eşiyle şarkıcı oldu

Eşiyle şarkıcı oldu
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Gomis'i çok seviyorum

Gomis'i çok seviyorum
Hacker hikayesine geri sayım

Hacker hikayesine geri sayım
Süper hazırlık

Süper hazırlık
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX