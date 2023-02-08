Enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri AFAD ekibini duygulandırdı

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08 Şubat 2023 Çarşamba 17:43:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 17:43:00

Gaziantep'te enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri, Rize AFAD ekibini duygulandırdı

Kaynak: AA

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Depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çalışmalara katılan Rize AFAD ekiplerinin enkazdan kurtardıkları çocukla diyaloğu duygulandırdı.

Rize AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Oktay İlmaz ve ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir apartmanın enkazından gelen seslere yoğunlaşan İlmaz ve beraberindeki ekip, mahsur kalan anne ve iki çocuğuna ulaşmak için küçük tünel açtı.

Bu sırada İlmaz, enkazda bulunan ve adının Abdülkerim olduğu öğrenilen çocukla sohbet etti.

Ekipler tarafından kayıt alınan çalışma sırasında Şube Müdürü İlmaz'ın "Abdülkerim nasılsın, maşallah çok iyisin." diye seslendiği çocuk, "Valla çok iyiyim." diye yanıt verdi.

İlmaz'ın "Annen ile kardeşin senden daha iyi değil mi? Yaklaştım, görüyor musun? Hadi bakalım az kaldı, az daha sabret." sözleri üzerine enkaz altındaki çocuk, "Allah sana da böyle bir yol açsın. Cennete gidersin inşallah." şeklinde karşılık verdi.

İlmaz da Abdülkerim'e "Amin, amin, hep beraber inşallah. Bak burada adaşın sayılacak Abdulkadir var. Burada senin için çabalıyorlar. Burada bir sürü abilerin var, ablaların var. Hepsi sizin için koşturuyor." diyerek cevap verdi.

İlmaz ve arkadaşları, Abdülkerim ile annesi ve kardeşini enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Etiketler : afad enkaz gaziantep çocuk

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