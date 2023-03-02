VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nişanlı çifte ormanda infaz!
3 yıl hapis istemiyle yargılanacak
Başbakan Miçotakis tren kazasının nedenini açıkladı
Yeni Delhi'deki zirve Türkiye'ye saygı duruşu ile başladı
İstanbul'un en güvenli yerini açıkladı: Balyozla bile kırılmaz
"Binanın yıkılması depremin suçu"
"Helallik istemek zaafiyetmiz değil, samimi muhabbettir”
ABD'den BM Güvenlik Konseyi için reform çağrısı
Libya hükümeti, AB hava sahasını açıyor
Enkazdan 'çığlık sesi geldi' ihbarı harekete geçirdi
Çocuklara güvende oldukları anlatılmalı
Çaresizlikle baş etmenin en etkili yolu: dayanışma
Normale dönüşün ilk adımı kabullenmek
‘Pirpirim otu' yiyerek kemikleri güçlendirin
Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı
Sağlıkçılar, ulaşılması güç, zorlu bölgelere giderek depremzedeleri tedavi ediyor
Mehmetçik deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan Yunan halkına başsağlığı diledi
Pakistan, ekonomik zorluğa rağmen depremzedeler için destek kararlılığını yineledi
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
AFAD "Yardım Market" uygulaması başlattı
Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi
Isparta'da taksiciler kontaklarını depremzedeler için çevirdi
Yunanistan'daki tren kazasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
02 Mart 2023 Perşembe 07:25:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 07:25:00

Gaziantep'te 'enkazdan çığlık sesi geldi' ihbarı asılsız çıktı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Gaziantep'te depremde yıkılan bir binanın enkazından "çığlık sesi geldi" ihbarı polisleri harekete geçirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından ''çığlık sesi geldi'' ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaptığı aramada ise kısa sürede ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar bölgede bulunan polislere depremde yıkılan bir binanın enkazından çığlık geldiğini söyledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Demokrasi Meydanı yakınlarında bulunan binanın enkazına gitti. Enkazda arama yapan ekipler, bir süre ise dinleme yaparak sesi ve geldiği yönü tespit etmeye çalıştı. Depremin ardından geçen 24 gün sonra gelen ihbar üzerine heyecanlanan ekipler, yaptıkları araştırmada gerçeği kısa sürede tespit etti. Sesin yırtıcı bir kuşa ait olduğunu, kuşun ise enkazın yanında bulunan hasarlı ve boşaltılan bir binada yuva yaptığını tespit etti.

Çığlığa benzeyen sesin kuşa ait olduğu belirlenmesi üzerine ise ekipler, diğer enkaz çevreleri ile ara caddelerde devriye attı.

Etiketler : çığlık geldi polisleri harekete geçirdi Gaziantep Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX