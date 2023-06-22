Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kaynak: IHA
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına alınan F.E.'nin geçmiş dönemlerde El Kaide Irak yapılanması ve DEAŞ terör örgütü yönetim kademelerinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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