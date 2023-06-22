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Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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22 Haziran 2023 Perşembe 18:03:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 18:03:00

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: IHA

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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına alınan F.E.'nin geçmiş dönemlerde El Kaide Irak yapılanması ve DEAŞ terör örgütü yönetim kademelerinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Etiketler : pkk/ypg gaziantep enmiyet istihbarat jandarma istihbarat
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