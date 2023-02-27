Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 47'ye çıktı.
Gaziantep'te yıkılan binalara yönelik kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 85 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol uygulandı, 6'sı ise serbest bırakıldı.
- "Dünyada böyle felaket yaşayıp kısa sürede toparlanan ülke yok"
- Bakan Kurum, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
- Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 1005 hesap yöneticisi belirlendi
- Bakanlık harekete geçti! Fahiş artış yapanlara hapis cezası geliyor
- Depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi
- Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1194 yaralının tedavisi devam ediyor