Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İslahiye olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.