Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem!
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 00.08'de merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2023-03-10
Saat:00:08:48 TSİ
Enlem:37.141 N
Boylam:36.912 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/TiJNtD21yH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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