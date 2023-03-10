Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 00.08'de merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.