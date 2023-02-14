Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Furkan Apartmanı'nın yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Apartmanın alt katındaki iş yeri sahipleri Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt gözaltına alındı.
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