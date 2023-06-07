VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına para cezası
F-35'ler için çılgın rakam! Tam 2 milyar dolar
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında devir teslim
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü... Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı
Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisizleştirildi
Edirne'de 4,7 büyüklüğünde deprem
07 Haziran 2023 Çarşamba 14:22:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 14:22:00

Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, depremin ilçe merkezinde bir binada yıkıma ve bazı binalarda da ağır ve orta hasara neden olduğunu belirtti.

Konutların yapıldığı Fıstık Kent'teki çalışmaların süratle ilerlediğini ifade eden Sarı, ''Toplamda yapılacak olan 2507 deprem konutumuz ile ilgili çalışmalar sürüyor. Proje içerisinde iş yerleri de var. Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutlarımızı en kısa sürede bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etiketler : Pazarcık ve Elbistan Nizip Belediyesi Mehmet Sarı
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
Yeni yaşa yeni proje

Yeni yaşa yeni proje
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
'Hindistan cevizi' ailesi

'Hindistan cevizi' ailesi
Müstakbel damat partiyi bastı

Müstakbel damat partiyi bastı
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi
Oryantallikten solistliğe geçti

Oryantallikten solistliğe geçti
Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi

Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi
Festival açılışı Ceceli'den

Festival açılışı Ceceli'den

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX