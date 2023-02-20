Gaziantep Valisi Gül: Metruk bir binada kısmi çökme var, can kaybı yok
Gaziantep Valisi Davut Gül, Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından kentte metruk bir binada kısmi çökme olup herhangi bir can kayıbı bulunmadığını duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Sarsıntı çevre illerde ve Gaziantep'te de hissedildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, An itibariyle metruk bir binada kısmi çökme olup herhangi bir can kayıbı bulunmadığını duyurdu.
Vatandaşların ğır hasarlı binalardan uzak durması konusunda uyarıda bulundu.
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