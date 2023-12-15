Gaziantep jandarmasından kaçakçılara operasyon: 9 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ve Araban ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 140 av tüfeği fişeği, 9 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.