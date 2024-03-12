Fatma Şahin, Eski Bakan Murat Kurum'un çalışkanlığına şahitlik etti

'Fatih'in şehrinin iyi bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Murat bakanımın çok iyi yöneteceğine inanıyorum.''

''İnanç ve hedef ile işimize odaklanacağız. Biz gayretten sorumluyuz. Tevfik Allah'tan olacak. Rabbimin 18. Kez bizi bu teraziden çok güçlü bir şekilde çıkaracağına inanıyorum. Fatih'in şehrinin iyi bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Murat bakanımın çok iyi yöneteceğine inanıyorum. Türkiye derecesi yapmak için kendime dua ederken Murat bakanımın da İstanbul'u alması için dua ediyorum. Rabbimden ne dilersek o. Murat Bey çok iyi çalıştı. Ben şu an yaptığım şeylerin %80'ini onun döneminde yaptım. Bir kere çok cömert. İşi biliyor. Kentsel dönüşümü biliyor. İstanbul'un en dirençli şehir olması gerekiyor. İstanbul yönetilmeyi hakediyor. İstanbul'da bütün gücünü birleştirip çift başlılık yapmamalısın. Algı belediyeciliği üzerinden giden bir yapı var. Ama milletimiz çok arif ve terazisi çok kuvvetli. Sandığa giderken en doğru kararı vereceğine inanıyorum.''