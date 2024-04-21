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Gazi mirasçılarına büyük onur
21 Nisan 2024 Pazar 07:47:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 07:47:00

Gazi mirasçılarına büyük onur

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Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına 'İstiklal Madalyası' verilecek. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanırken gazi yakınları büyük gurur yaşadı.

YARARLILIK GÖSTERDİKLERİ BELİRLENDİ

Türk Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklâl Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyamız 'İstiklal Madalyası' 4 kişiye daha ulaşacak. Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İSİMLER AÇIKLANDI, AİLELER GURURLANDI

İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle; 1317 (1901) Posof (Eleskirt) doğumlu Memet oğlu Er Rüstem Gökçe, mirasçısı Oğlu Hayri Gökçe, 1305 (1889) Sarayönü doğumlu Mirza oğlu Er Hizir Mirza, mirasçısı kızı Hatice Karçaaltıncaba, 1307 (1891) Sivas/Ulaş (Kangal) doğumlu, Ali oğlu Çavuş Osman Cesur, mirasçısı torunu Halit Cesur, 1297 (1881) Çankırı doğumlu, Emirahmet Oğullarından Osman oğlu Er Mehmet, mirasçısı torunu Ertan Yurdakul.

Etiketler : kurtuluş savaşı gazi mirasçı istiklal madalyası
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