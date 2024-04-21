Gazi mirasçılarına büyük onur

YARARLILIK GÖSTERDİKLERİ BELİRLENDİ



Türk Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklâl Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyamız 'İstiklal Madalyası' 4 kişiye daha ulaşacak. Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İSİMLER AÇIKLANDI, AİLELER GURURLANDI

İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle; 1317 (1901) Posof (Eleskirt) doğumlu Memet oğlu Er Rüstem Gökçe, mirasçısı Oğlu Hayri Gökçe, 1305 (1889) Sarayönü doğumlu Mirza oğlu Er Hizir Mirza, mirasçısı kızı Hatice Karçaaltıncaba, 1307 (1891) Sivas/Ulaş (Kangal) doğumlu, Ali oğlu Çavuş Osman Cesur, mirasçısı torunu Halit Cesur, 1297 (1881) Çankırı doğumlu, Emirahmet Oğullarından Osman oğlu Er Mehmet, mirasçısı torunu Ertan Yurdakul.