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23 Nisan 2024 Salı 09:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 09:30:00

Gazi Meclis 104 yaşında... TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir'i ziyaret etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kurtulmuş, "Bir bağımsızlık ve kurtuluş manifestosu olan bu kuruluş kararı milli güçleri aynı çatı altı altında ve ortak amaç doğrultusunda toplamayı başarmıştır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir'deki törende konuşan "Bir bağımsızlık ve kurtuluş manifestosu olan bu kuruluş kararı milli güçleri aynı çatı altı altında ve ortak amaç doğrultusunda toplamayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "TBMM, önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir." dedi.

Konuşmasını tamamlayan Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : tbmm numan kurtulmuş 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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