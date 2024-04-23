Gazi Meclis 104 yaşında... TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir'deki törende konuşan "Bir bağımsızlık ve kurtuluş manifestosu olan bu kuruluş kararı milli güçleri aynı çatı altı altında ve ortak amaç doğrultusunda toplamayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "TBMM, önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir." dedi.



Konuşmasını tamamlayan Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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