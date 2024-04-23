Gazi Meclis 104 yaşında... TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir'i ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kurtulmuş, "Bir bağımsızlık ve kurtuluş manifestosu olan bu kuruluş kararı milli güçleri aynı çatı altı altında ve ortak amaç doğrultusunda toplamayı başarmıştır." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Kurtulmuş, "TBMM, önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir." dedi.
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