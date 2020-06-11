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11 Haziran 2020 Perşembe 19:15:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 19:15:00

Gazeteci Zentürk emperyalist-siyonist ittifak tehdidine dikkati çekti

Kaynak: AA

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Gazeteci Ardan Zentürk, emperyalizm ve siyonizm tarafından Anadolu üzerine kurgulanan bazı planların sahnelendiğini, Yunanistan'ın da bu amaçta Türkiye'ye karşı kullanıldığı değerlendirmelerinde bulundu.

Gazeteci Ardan Zentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1914'te dönemin emperyalist İngiltere'sinin Başbakanı Lord George'un Yunan lider Elefterios Venilozos'la görüşmelerinde Yunan ordusunu Küçük Asya'ya girmesi için cesaretlendirdiğini ancak İngiltere'nin asıl niyetinin Osmanlı İmparatorluğu'ndan aldığı Kudüs'ün güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

İngiltere'deki siyonist Hristiyan hareket için Kudüs'ün alınmasının İsrail'in kuruluşunun başlangıç nüvesi olduğunu aktaran Zentürk, İngiltere açısından Batı Anadolu'da bir Yunan varlığının hem Avrupa'nın güvenliği, hem de Orta Doğu'daki yeni güvenlik uygulamaları açısından önemli olduğuna işaret etti.

Zentürk, Yunan ordusunun ise "Megalo İdea" hedefi için Türkiye'ye saldırdığını sandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk, 1922'de Dumlupınar'da kanlar içinde yatan binlerce Yunan gencini görünce, 'Ah çocuklar sizin burada ne işiniz vardı?' diye sormuştu. Bu aslında 'Siz buraya kendiniz için değil, bir sömürgeci güç için geldiniz.' demekti. O Yunan gençler, İngiltere’nin Orta Doğu çıkarları ve kurulması planlanan İsrail’in garantörleri olarak Anadolu’ya gönderilmişlerdi. Plan bugün de aynıdır."

TONY BLAİR'IN TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Zentürk, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in birdenbire "Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın arkasında durmalıyız" çıkışının da tesadüf olmadığını belirterek "Tony Blair, İsrail'in en güvendiği İngiliz siyasetçi ve siyonist George Bush ile beraber Irak'ın işgalinin ortağıdır." dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru haklarına rağmen, Tony Blair'ın böyle bir çıkış yapmasının manidar olduğunu kaydeden Zentürk, şöyle devam etti:

"Burada oyun belli. Yunanistan'ın Türkiye ile aynı kapasitede olmadığı ortada ancak tabii ki Türkiye'nin Yunanistan'ın açıklamalarına bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. Yunan Savunma Bakanı 'Türkiye ile savaşmaya hazırız' dedi. Belli ki bir güç Yunanistan'dan Türkiye ile bilek güreşine girmesini istemiş. ABD son dönemde Yunanistan'ın askeri üslerine önemli yatırım yapıyor, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile de kara üssü için görüşmeleri devam ediyor. Girit açıklarında Tanzanya bandıralı Türkiye'den Libya'ya giden gemiyi Yunan helikopteri durdurmaya kalktı. Tüm bunları göz önüne alırsak mesele Türkiye-Yunanistan meselesi olmaktan çıkıyor. Bence amaçları eğer başarabilirlerse Mısır ve Yunan donanmalarını Türkiye'ye karşı ortak harekatlarda ileri sürmek. Yunanistan'la muhtemel bir sıcak çatışma sonrası ise Türkiye'ye abluka uygulamak."

Zentürk, Yunanistan'ın hayati konularda Türkiye ile çatışmak değil tam tersine kazan-kazan yöntemiyle uzlaşma içinde olması gerektiğini vurgulayarak "Ne yazık ki Yunanlılar kendilerini Türkiye'ye karşı ileri sürenlerin dolduruşuna gelmiş gibiler." ifadelerini kullandı.

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