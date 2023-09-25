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25 Eylül 2023 Pazartesi 10:52:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 10:52:00

Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı: "Araplar bize hainlik yaptı" diyenlerle, Arap dünyasındaki Türk karşıtlığı yapanlar aynı kafa

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı, "Bizde birilerinin çıkıp, ‘Araplar bize hainlik yaptı' diyenlerle, Arap dünyasındaki Türk karşıtlığı yapanlar aynı kafa. Sosyal medyada bir avuç insan gündemi belirliyor. Toplumda böyle bir şey yok." dedi.

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı açıklamalarda bulunarak, "Bizde birilerinin çıkıp, 'Araplar bize hainlik yaptı' diyenlerle, Arap dünyasındaki Türk karşıtlığı yapanlar aynı kafa. Sosyal medyada bir avuç insan gündemi belirliyor. Toplumda böyle bir şey yok.'' ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı şu ifadeleri kullandı:

Bizde birilerinin çıkıp, 'Araplar bize hainlik yaptı' diyenlerle, Arap dünyasındaki Türk karşıtlığı yapanlar aynı kafa. Sosyal medyada bir avuç insan gündemi belirliyor. Toplumda böyle bir şey yok

İslami bir kimliğe dönüş oldu. Arap baharı ile başlayan süreçte birileri bundan rahatsız oldu. Bunun yerine Araplara yeni bir kimlik inşa edelim dediler. Ulus devlet kimliği inşa ediyorsanız karşınızda bir düşman olması gerekiyor. İnşa edeceğiniz kimlik ve düşman suni olmalı. Düşmanı öyle kötü göstermelisiniz ki bu kimliği onun üzerine yapıştırabilesiniz. Bunu Türkler olarak seçtiler. Bu aklı Batılılar verdi. Bizde birilerinin çıkıp, 'Araplar bize hainlik yaptı' diyenlerle, Arap dünyasındaki Türk karşıtlığı yapanlar aynı kafa. Sosyal medyada bir avuç insan gündemi belirliyor. Toplumda böyle bir şey yok. Bunun arkasında Batı'nın olduğu çok bariz. Kral Faysal'ın oğlu altı yıl boyunca Mustafa Kemal ile burada yaşadı. Dört yıl önce vefat etmişti. Benden 'Mustafa Kemal'in, İsmet Paşa'nın verdiği vatandaşlığı bana gerei versinler.' diyordu. Biz bunu yapamadık maalesef. Ama vefat ettikten sonra Mustafa Kemal'e yakın yere gömülme isteğini Dışişleri Bakanlığı sayesinde gerçekleştirdik. Amerika'da vefat etti ve Ankara'da bir yere defnedildi. Bizde bir Arap düşmanlığından bahsediliyor. Fakat Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde biro lay gelişiyor ve bunu yanlış aksettiriyorlar. Bu yanlış tarih bilgisinden kaynaklanıyor. Araplar bizi arkadan vurmadı.

Etiketler : gazeteci yazar turan kışlakçı arap dünyası türk esra elönü arafta sorular
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