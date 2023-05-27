Gazeteci-yazar Engin Ardıç hayatını kaybetti

Sabah gazetesi yazarlarından Ardıç, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da 1 Şubat 1952'de dünyaya gelen Ardıç, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başlayan Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı.

"Nokta" dergisinde de bir süre yayın danışmanlığı görevini yürüten ve son olarak Sabah gazetesinde yazan Ardıç, birçok gazetede köşe yazıları yazdı.

Medyamızın önemli isimlerinden, uzun yıllar kendine has üslubuyla yazdığı kıymetli yazılarla tanıdığımız Sabah Gazetesi yazarı Sayın Engin Ardıç'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 27, 2023

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ardıç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Altun, "Medyamızın önemli isimlerinden, uzun yıllar kendine has üslubuyla yazdığı kıymetli yazılarla tanıdığımız Sabah Gazetesi yazarı Sayın Engin Ardıç'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.