  • BIST
    1547.93
  • Dolar
    7,0997
  • Euro
    8,5972
  • Altın
    420,8440
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"Girdiğiniz yolun sonu uçurumdur"
Hindistan, 17 Rafale savaş uçağını martta teslim alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı
Midesinden 54 tane mıknatıslı bilye çıktı
Zirveye fırtına engeli
Bugün burçları neler bekliyor? 9 Şubat 2021 Salı günlük burç yorumları
Instagram fotoğraflarını güzelleştirin!
Gazete Duvar kadına şiddette ‘Duvar'a çarptı
İzinsiz Boğaziçi gösterileri: 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Miçotakis'ten skandal sözler...
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da fırtına etkili oluyor
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Almanya, İsveç ve Polonya'dan Rusya'ya misilleme
8 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
"Devletimin askeriyim"
Pandemide dişler daha hızlı çürüdü
Kalp krizi vakaları 20'li yaşlara kadar indi
Kanserin en güçlü düşmanı: Erken tanı
Çocuklar için ‘evde düzenli egzersiz' uyarısı
125 bin yıllık fil fosili bulundu
Aşk yasağına imza atmışlar
Kadir Doğulu eşine bebek gibi bakıyor
"CHP'nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak"
09 Şubat 2021 Salı 09:40:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 09:40:00

Gazete Duvar kadına şiddette ‘Duvar'a çarptı

ABONE OL

CHP'de yaşanan onlarca taciz ve tecavüz skandalına sessiz kalan muhalefet medyası, AK Partili bir vekile karşı kullanılan aleni taciz olan iğrenç ifadeyi masum bir evlilik teklifi olarak gösterdi.

CHP'de yaşanan onlarca taciz ve tecavüz skandalına sessiz kalan muhalefet medyası, AK Partili bir vekile karşı kullanılan aleni taciz olan iğrenç ifadeyi masum bir evlilik teklifi olarak gösterdi. Gazete Duvar ve Birgün, saldırıya uğrayan kadın AK Partili olunca alçakça tacizi masumlaştırma çabasına girişti. Bu alçak girişime sosyal medyadan tepki yağdı...

Geçtiğimiz yıl, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Osman Dereli tarafından sosyal medya hesabından, "Mutlu akşamlar Özlem hanım. İster özelim ol ister helalim ol, ikisinde varım. Ancak ilişkinin günahı senin, helal olursa sevabı ikimizin. Tercih senin. Sevgiler mutluluklar dilerim" ifadesini kullanalarak açık bir tacizde bulunmuştu. CHP'de yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan muhalefet medyası ise kadına yönelik şiddeti sosyal medya üzerinden sürdüren bu iğrenç ifadeleri normalleştirme çabasına girişti. Gazete Duvar ve Birgün gibi muhalif yayın organları olayı, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan evlilik teklifine taciz davası açıldı" şeklinde haberleştirerek servis etti. Kadınların hakları, sosyal medya şiddetinden korunması ve tacize sessiz kalınmaması adına açılan davayı anormal bir olaymış gibi göstermeye çalıştı.

Sosyal medyada bir linç kampanyası başlatmayı uman muhalif hesapların paylaşımına toplumun her kesiminden tepki yağdı. İşte konu hakkında yapılan yorumlar:

Etiketler : özlem zengin ak parti duvar
Ekranlara dönüyor

Ekranlara dönüyor
Uzakta ilk doğum günü

Uzakta ilk doğum günü
Gizlice albüm hazırladı

Gizlice albüm hazırladı
Kıyafetleri sayesinde çocuklar seviniyor

Kıyafetleri sayesinde çocuklar seviniyor
Müzik dünyasında kalıcı olacağım!

Müzik dünyasında kalıcı olacağım!
İyi ki doğdun baba!

İyi ki doğdun baba!
Aile gezintisi

Aile gezintisi
"Duygularımı sansürsüz yaşarım"

"Duygularımı sansürsüz yaşarım"
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER