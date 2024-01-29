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Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açılıyor! Başkan Erdoğan konuşuyor
Metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Yer üstü artık bize yetmiyor
29 Ocak 2024 Pazartesi 10:46:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 10:46:00

Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açılışı öncesi 24 TV'ye konuştu! Bakan Uraloğlu: Yer üstü artık bize yetmiyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'ye konuştu. Bakan Uraloğlu, "Yer üstü artık bize yetmiyor, yeraltına daha yoğun bir şekilde girmemiz lazım ki seyahatleri ve ulaşımı kolaylaştırmış olalım." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin, "37.5 km uzunluğunda ve yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede Gayrettepe'den Havalimanı'na ulaşmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Yer üstü artık bize yetmiyor, yeraltına daha yoğun bir şekilde girmemiz lazım ki seyahatleri ve ulaşımı kolaylaştırmış olalım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu gayrettepe kağıthane metro
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