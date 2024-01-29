Metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Yer üstü artık bize yetmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin, "37.5 km uzunluğunda ve yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede Gayrettepe'den Havalimanı'na ulaşmış olacağız." dedi.

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): (Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı) 37.5 km uzunluğunda ve yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede Gayrettepe'den Havalimanı'na ulaşmış olacağız https://t.co/DcXFJ1XRxu pic.twitter.com/9br5U7LqtW — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 29, 2024

Bakan Uraloğlu, "Yer üstü artık bize yetmiyor, yeraltına daha yoğun bir şekilde girmemiz lazım ki seyahatleri ve ulaşımı kolaylaştırmış olalım." ifadelerini kullandı.