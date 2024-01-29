Metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Yer üstü artık bize yetmiyor

Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açılışı öncesi 24 TV'ye konuştu! Bakan Uraloğlu: Yer üstü artık bize yetmiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'ye konuştu. Bakan Uraloğlu, "Yer üstü artık bize yetmiyor, yeraltına daha yoğun bir şekilde girmemiz lazım ki seyahatleri ve ulaşımı kolaylaştırmış olalım." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin, "37.5 km uzunluğunda ve yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede Gayrettepe'den Havalimanı'na ulaşmış olacağız." dedi.
#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): (Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı) 37.5 km uzunluğunda ve yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede Gayrettepe'den Havalimanı'na ulaşmış olacağız https://t.co/DcXFJ1XRxu pic.twitter.com/9br5U7LqtW— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 29, 2024
Bakan Uraloğlu, "Yer üstü artık bize yetmiyor, yeraltına daha yoğun bir şekilde girmemiz lazım ki seyahatleri ve ulaşımı kolaylaştırmış olalım." ifadelerini kullandı.
#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): Yer üstü artık bize yetmiyor, yeraltına daha yoğun bir şekilde girmemiz lazım ki seyahatleri ve ulaşımı kolaylaştırmış olalım https://t.co/DcXFJ1XRxu pic.twitter.com/20jeK67NGw— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 29, 2024
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