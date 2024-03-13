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13 Mart 2024 Çarşamba 12:53:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 12:53:00

Garson'da ikinci dalga! Kritik başkanlıklara yeni liste gönderildi

Kaynak: Sabah

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MİT'in 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'na teslim edilen verilerde yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin kripto FETÖ emniyet personelinden tespit edilen 445 kişi açığa alınmasının ardından yeni listenin kritik başkanlıklara gönderildiği ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirdiği AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başardı. Veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na (KOM) sunuldu.

3 BİN KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru yaklaştı. FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli daha deşifre olmasının ardından tüm birimler harekete geçirildi.

445 EMNİYET MENSUBU AÇIĞA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; 2003 Aralık ayında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen komiser ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 445 aktif emniyet mensubunu açığa alarak idari soruşturma başlattı.

KRİTİK BAŞKANLIKLARA YENİ LİSTE

Emniyet Genel Müdürlüğü, Garson'dan çıkan veriler doğrultusunda yeni listeyi kritik birimlere hızla gönderdi. Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı birimlerinde görev alıp listede bulunan personeller görevlerinden uzaklaştırılarak pasif görevlere çekildi. Aynı şekilde Türkiye genelinde emniyet birimlerin de operasyonel birimlerde çalışan polislerden bu görevlerinden uzaklaştırıldı. Pasif görevlere çekilen personeller hakkında değerlendirme yapılarak soruşturma açılabileceği öğrenildi.

ALGI OPERASYONLARINA BAŞLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'çelik bileği' olarak nitelendirilen Özel Harekat Başkanlığı'ndan 700'e yakın özel harekat polisinin branşlarından çıkarılarak pasif görevlere gönderilmesinin ardından FETÖ terör örgütü üyeleri sosyal medya üzerinden harekete geçti.

FETÖ mensupları branşlarından çıkarılan personellerin FETÖ ile iktisatlı olduklarını gerçeğini görmezden gelip "Hendek Operasyonlarında Başarılı Olanların tasfiyesi" başlığıyla algı operasyonu yaptı.

Etiketler : mit fetö garson
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