MİT, PKK'nın şah damarını kesti

Gara'ya nokta operasyon yapan MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT'ten Gara'da nokta operasyon... Terör örgütü PKK/KCK'nın Gara sağlık sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri ile koruması etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.
Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.
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