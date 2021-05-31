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31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:04:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:04:00

Gara ve Zap'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'lı operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine bugün Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'lı operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine bugün Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

Son operasyonu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Zap'ta tespit edilen 3 teröristin SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etiketler : SİHA zap terör Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya
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