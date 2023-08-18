Ganalı horon başı!

Ganalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor

Ganalı Yahaya Abdulai, 2018'de kazandığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmek için Rize'ye geldi. Türkçe öğrenen Abdulai, tatillerde ülkesine dönmeyerek Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında okul ihtiyaçlarını karşılamak için Çamlıhemşin'deki turizm tesisinde çalışmaya başladı.

25 yaşındaki Abdulai, burada yöre kültürünün en önemli parçası olan horonu ve bölgenin bazı atma türkülerini öğrendi. Horon eğitimi de vermeye başlayan Abdulai, Karadeniz yöresine özgü horon oynadığı, atma türkü söylediği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Karadeniz kültürünü tanıtıyor.