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23 Nisan 2022 Cumartesi 23:18:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 23:18:00

Galata Kulesi'nde 23 Nisan coşkusu

Kaynak: TRT Haber

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 yılından günümüze kadar geçirdiği 102 yıla özel video ve görsellerin, tarihi Galata Kulesi'ne yansıtıldığı anları paylaştı.

Etiketler : Türkiye Çocuk Bayramı Galata Kulesi
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