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02 Aralık 2022 Cuma 11:41:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 11:41:00

Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı:

Kaynak: DHA

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Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.

Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.

Kaza Galata Köprüsü Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.

İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı.

Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

Etiketler : iett otobüsü galata köprüsü kaza
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