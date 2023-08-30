Gabon'da ordu darbenin ardından kilit isimleri tutukladı

Aksam.com.tr'nin People'dan çevirdiği habere göre, Geçiş ve Kurumların Restorasyonu Komitesi (CTRI) olarak bilinen cuntaya göre Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın oğlu Noureddine Bongo Valentin ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Auguste Onouviet gözaltında tutuluyor.

Cumartesi günü yapılan başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından askeri grup ulusal televizyona çıkarak Ondimba rejiminin sona erdiğini ilan etti.

Ondimba oyların %64'ünden fazlasını alarak seçimi kazandı.

Cunta sözcüsüne göre seçim sonuçları "kesildi" ve seçim iptal edildi.

Darbeciler, "Devlet kurumlarına karşı vatana ihanet, kamu fonlarının büyük ölçüde zimmete geçirilmesi, organize çetelerde uluslararası mali zimmete para geçirme, sahtecilik ve sahtecilik kullanımı, Cumhurbaşkanının imzasının tahrif edilmesi, aktif yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı" suçlarından birçok kişinin tutuklandığını duyurdu.

CTRI, "ülkeyi kaosa sürükleme riski taşıyan sosyal uyumun sürekli olarak bozulmasına neden olan sorumsuz, öngörülemez yönetimi" kınadı.