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09 Eylül 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 14:45:00

G20'de Türkiye'ye diplomasi teşekkürü

Kaynak: TRT Haber

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Yayımlanan sonuç bildirgesinde Türkiye'nin çabalarına teşekkür edildi.

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında "Liderler Alanı"nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

G20 Liderler Zirvesi... Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA TEŞEKKÜR

G20 Liderler Zirvesinde yayımlanan sonuç bildirgesinde, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz tahıl anlaşması sürecinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına teşekkür edildi. Bu anlaşmanın sürdürülmesi için çalışmaların devam etmesi çağrısında bulunuldu. Başta Afrika'dakiler olmak üzere gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki talebin karşılanması için tahıl anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

"UKRAYNA SAVAŞINDA TÜM DEVLETLER BM SÖZLEŞMESİNİN UYGUN HAREKET ETMELİ"

G20 liderlerinin anlaştığı sonuç bildirgesi yayımlandı. Sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride yer alan diğer maddeler şu şekilde:

- Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli.

- Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı.

- Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.

- Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.

-2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor.

- Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz.

- Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.

Etiketler : g20 liderler zirvesi recep tayyip erdoğan sonuç bildirgesi rusya ukrayna
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