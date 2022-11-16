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16 Kasım 2022 Çarşamba 10:32:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 10:32:00

G20 Sonuç Bildirgesi yayımlandı: İmzalanan İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz

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G20 Sonuç Bildirgesi'nde, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından duyulan memnuniyete vurgu yapılırken, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmalar barış yoluyla çözülmeli. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı" denildi.

Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi paylaşıldı.

Nükleer silahların kullanımının kabul edilemeyeceği vurgulanan bildirgede, "Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." mesajı verildi.

G20 Sonuç Bildirgesi'nden öne çıkanlar şöyle:

"Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz."

Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.

Etiketler : G20 Liderler Zirvesi Türkiye ve BM İstanbul Anlaşmas Endonezya
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