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09 Eylül 2023 Cumartesi 14:23:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 14:23:00

G20 Liderler Zirvesi başladı! MIKTA Toplantısı... Başkan Erdoğan: Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyüyor

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Başkan Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, "Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyüyor." dedi.

Başkan Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi
Etiketler : g20 liderler zirvesi recep tayyip erdoğan canlı
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