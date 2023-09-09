G20 Liderler Zirvesi başladı! MIKTA Toplantısı... Başkan Erdoğan: Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyüyor
Başkan Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.
MIKTA LİDERLERİNE SESLENDİ— 24 TV (@yirmidorttv) September 9, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Yeni Delhi'de MIKTA üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan, küresel sistemdeki adaletsizlere vurgu yaptı. Erdoğan, gıda kriziyle mücadele konusunda da önemli mesajlar verdi. pic.twitter.com/f3FTv4N0QO
Başkan Erdoğan, "Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyüyor." dedi.
Başkan Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi
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