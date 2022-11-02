Füzeler peş peşe fırlatıldı... K uzey Kore ve Güney Kore ilk kez birbirlerinin kıyılarına füze fırlattı

Kuzey Kore, 1953'te sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez Kuzey-Güney arasındaki deniz sınırının güney tarafına füze fırlattı.

Pyongyang'ın fırlattığı 10 füzeden biri, Güney Kore'ye ait Ulleungdo adası yakınlarına düştü.

Yerel saatle sabah 09:00'da (TSİ 03:00) fırlatılan füzeler nedeniyle adada sirenler çaldı, sığınaklarda toplanmak üzere alarm verildi.

Güney Kore füze denemelerini kınadı, Yoon Suk-yeol ülkenin güvenlik konseyini toplantıya çağırdı.

Kuzey Kore, bu hafta Güney Kore ile ABD'nin yarımada çevresindeki ortak askeri tatbikatını kınamış ve "güçlü adımlar atmakla" tehdit etmişti.

Hem Güney Kore hem de Japonya'nın askeri otoriteleri, Çarşamba sabahı atılan füzelerin seyrini doğrulayarak, bunlardan birisinin Kuzey Sınır Çizgisi'ni 26 kilometre kadar aştığını belirledi.

Füzenin düştüğü yer, Güney Kore'nin Sokcho kentinin 57 kilometre doğusu ve Ulleungdo adasının 168 kilometre kuzeybatısı.

Güney Koreli askeri yetkili Kang Shin-chul, füze denemelerinin "son derece olağandışı ve kabul edilemez" olduğunu söyledi ve bunun Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez Kuzey Sınır Çizgisi'nin aşılması olduğunu hatırlattı.