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08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:10:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:10:00

Futbolda kumpas davasında 38 hakim ve savcı hakkında yeni soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın suç duyurusu üzerine, ‘futbolda şike' kumpası iddianamesinde adı geçen 38 FETÖ'cü hakim ve savcı hakkında soruşturma başlattı.

"Futbolda şike kumpası" davasında ilk iddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2021'de hazırlandı.

İddianamede, "Şüphelilerin yargı yoluyla futbol camiasını dizayn etmek ve Fenerbahçe Kulübü'nü ele geçirerek dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek amacıyla faaliyet gösterdikleri" belirtildi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticisi İlhan Ekşioğlu da iddianamede FETÖ'nün hedefleri doğrultusunda hareket ettiği belirtilen hakim ve savcılarından şikayetçi oldu.

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi şikayetler üzerine; harekete geçti.

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı Zekeriya Öz Bakırköy
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